Blumenau anuncia segurança armada em creches e escolas

A Prefeitura de Blumenau (SC) anunciou no sábado 8 a contratação de segurança privada para as escolas e creches da rede municipal de ensino. Uma semana de férias foi anunciada para garantir a viabilização da medida.

A iniciativa da Prefeitura é uma resposta ao ataque ocorrido na semana passada. Na última quarta-feira 5, um homem de 25 anos invadiu uma creche, matou quatro crianças e feriu outras cinco.

As vítimas fatais eram três meninos e uma menina, com idade entre 5 e 7 anos, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

O prefeito Mário Hildebrandt afirmou que todos estão impactados com o ocorrido e que este tempo será importante para descanso e organização. “Aos pais e responsáveis, dias de descanso com os pequenos depois de tanta angústia, e ao município, dias de trabalho para que consigamos agilizar a contratação de segurança armada para o atendimento.”

Já as escolas estaduais da cidade, que contam com cerca de 23 mil estudantes, vão retomar as aulas na segunda-feira 10. A suspensão das atividades também ocorreu depois do ataque na creche.

Enquanto a rede municipal vai ter uma semana de férias, o governo de Santa Catarina decidiu manter o calendário escolar na rede estadual.