BMW lamenta morte de 4 jovens dentro de carro: ‘sem registro de casos similares’

A BMW do Brasil se pronunciou a respeito da morte de quatro jovens em Balneário Camboriú, na madrugada da última segunda-feira, 1º. A apuração é do portal NSC Total.

Confira a nota da empresa automotiva na íntegra

“O BMW Group Brasil lamenta o incidente e reforça que não tem registro de casos similares envolvendo o modelo BMW 320i original de fábrica. O BMW Group Brasil está à disposição das autoridades para esclarecimentos.”

Quem são as vítimas e o que se sabe até o momento

Conforme Oeste noticiou, a Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC) identificou os quatro jovens que morreram com suspeita de intoxicação dentro de uma BMW na madrugada do Ano-Novo. Seus nomes eram Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos; Tiago de Lima Ribeiro, de 21; Karla Aparecida dos Santos, de 19; e Nicolas Kovaleski, de 16.

Eles eram de Paracatu e de Patos de Minas (MG), mas moravam na Região Metropolitana de Florianópolis havia cerca de um mês, segundo o delegado Bruno Effori. A Prefeitura de Paracatu decretou luto oficial pelas vítimas.

Prefeitura de Paracatu (MG) decretou luto de 3 dias pela morte de quatro jovens, que foram intoxicados em uma BMW em Balneário Camboriú (SC) | Foto: Reprodução/redes sociais

Os jovens passaram a virada do ano em Balneário Camboriú com familiares. Seguiram, então, em um segundo veículo para casa, em São José (SC).

Eles aguardavam a namorada de um deles. A jovem relatou à polícia que encontrou todos passando mal.

“Sentiam tontura, ânsia de vômito e tremores no corpo”, disse o delegado. “Ela disse que ficou passando o tempo fora do carro e, quando viu, os quatro estavam mortos.”

Ao chegar ao local, os socorristas encontraram os jovens sem vida. Inicialmente, identificaram que as vítimas haviam sofrido parada cardiorrespiratória.

Suspeita de intoxicação em BMW

Effori afirmou que os quatro jovens ficaram cerca de quatro horas dentro do carro ligado com o ar-condicionado funcionando. Eles foram encontrados desmaiados na manhã da segunda-feira 1º.

De acordo com informações preliminares da polícia, uma falha mecânica na BMW/320I M Sport, fabricada em 2022, teria levado monóxido de carbono para dentro do veículo. Tóxico, o gás pode ter causado a morte do grupo.

4 jovens encontrados mortos em um automóvel em Balneário Camboriú (SC) passavam o réveillon com familiares | Foto: Reprodução/Wikimedia Commons

A família contou aos policiais que o veículo havia passado por uma customização recente no sistema de escapamento do carro. A polícia procura saber se há uma relação com o vazamento.

“Há necessidade de exames complementares, mas a perícia apontou uma perfuração no escape entre o motor e o painel do automóvel”, relatou o delegado.

Segundo ele, isso teria causado “asfixia e parada cardiorrespiratória” dos quatro jovens.

O delegado confirmou que não há sinais de violência nas vítimas. O carro passou por perícia. A Polícia Científica informou que o laudo do carro e dos corpos pode demorar alguns dias para ser concluído.