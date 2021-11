BNDES anuncia incentivo a projetos de redução de energia

As garantias começarão a ser oferecidas pelo BNDES a partir do início de 2022 | Foto: Divulgação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apresentou um projeto para incentivar a redução do consumo de energia.

O anúncio foi feito na terça-feira 9, em Glasgow, na Escócia, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26).

O Programa de Garantias a Crédito para Eficiência Energética (FGEnergia) dá crédito para micro e pequenas empresas investirem em projetos de eficiência energética, como compra de equipamentos que tem menor consumo de energia e melhorias em iluminação e refrigeração.

“Será uma forma sustentável de atender à demanda energética, com impacto ambiental muito positivo”, afirmou o diretor de crédito produtivo e socioambiental do BNDES, Bruno Aranha. “A eficiência energética irá se converter em redução de custos e aumento de rentabilidade para as empresas brasileiras”, explicou.

O FGEnergia utiliza R$ 40 milhões do Programa Nacional de Conservação Energética, captados via Eletrobras. Com esses recursos, o banco prevê empréstimos de até R$ 330 milhões, já que cada real em garantia impulsiona até 8 vezes o valor emprestado.

O novo programa oferecerá garantias de até R$ 3 milhões por empresa, que cobrirão 80% do valor do financiamento. Os prazos variam de 12 a 84 meses.

A maior parte das solicitações devem ser para projetos de refrigeração e iluminação de pequenos negócios, como padarias, supermercados e indústrias. As empresas interessadas não podem faturar mais do que R$ 300 milhões ao ano. As garantias começarão a ser oferecidas a partir do início de 2022.