Brasil adota quarentena para viajantes não vacinados

A partir do próximo sábado 11 os viajantes que entrarem no Brasil deverão apresentar teste negativo para covid-19 e comprovante de vacinação. Quem não estiver vacinado precisará fazer quarentena de cinco dias na cidade de destino. A imunização terá que ter sido concluída 14 dias antes da data de embarque.

A portaria interministerial foi publicada pelo governo federal nesta quinta-feira, 9, no Diário Oficial da União. As regras valem para brasileiros e estrangeiros.

“Os viajantes que não possuírem o comprovante de vacinação poderão ingressar no território brasileiro, desde que aceitem a realizar quarentena”, informou um trecho da portaria. O endereço deverá ser informado à autoridade sanitária.

No quinto dia de isolamento, a pessoa fará um teste RT-PCR. Se o resultado der negativo, poderá sair da quarentena. O Centro de Informações Estratégicas em Saúde de cada região ficará responsável pelo monitoramento.

Segundo a portaria, o não cumprimento das exigências acarretará a deportação do viajante. “A autoridade migratória poderá impedir a entrada no território brasileiro de estrangeiros que descumprirem os requisitos previstos.”

Até então, para entrar no Brasil, todos os viajantes precisavam apresentar apenas a Declaração de Saúde do Viajante, preenchida no site da Agência de Vigilância Sanitária, e um exame RT-PCR negativo realizado até 72 horas antes do embarque.

A portaria também define que continua restrita a entrada de pessoas que passaram por seis países africanos: África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Os brasileiros poderão retornar desses países, mas deverão cumprir uma quarentena de 14 dias.

