Brasil tem alerta de ventos fortes, tempestade e chuva intensa

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alertas para todo o país. Embora as tempestades se concentrem em poucos Estados, a previsão para muitas regiões é de chuva intensa. Em algumas, há risco de queda de granizo e ventos que podem alcançar até 100 km/h.

Apesar das temperaturas acima da média histórica já no início deste verão, a entidade ilustra o alerta em amarelo, cujo nível é de “perigo potencial”, de chuvas intensas em alguns Estados.

Chuva em todo o país pode chegar a até 50 mm/dia | Foto: Divulgação/Inmet

Na Região Norte do Estado do Amapá, a chuva pode ter de 20 mm/h a 50 mm/dia, além de ventos que variam de 40 km/h a 60 km/h até a manhã desta quarta-feira, 27. Além desse Estado, boa parte da Região Norte, do Centro-Oeste e do Sudeste receberá chuva intensa.

Alerta de tempestades para as Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil

Na Região Sudeste, o alerta de tempestade, cuja categoria avança para “perigo” na cor laranja, engloba o leste de Minas Gerais, o sul do Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro.

Para essas regiões, até a madrugada desta quarta-feira há previsão de chuva com, no mínimo, 30 mm/dia e máximo 100 mm/dia, com risco de queda de granizo. Ainda, os ventos podem chegar a até 100 km/h.

Nesse cenário, o Inmet adverte para risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Essa é a mesma previsão para o norte de Mato Grosso, o sul do Amazonas e o sudeste do Pará.

