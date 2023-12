Alerta: Marinha adverte para ventania e ressaca no litoral de SP e RJ

O serviço meteorológico da Marinha emitiu um alerta de ventania em partes da Região Sul e da Região Sudeste do Brasil para os próximos dias. O clima deve ser hostil principalmente ao longo da terça-feira 26 e da quarta-feira 27.

Os especialistas da Força Naval advertem também para a alta probabilidade de ressaca nas praias dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, a ventania pode chegar a até 74 km/h. Para auxiliar a população, o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) divulgou avisos nas redes sociais para os motoristas que estiverem em trânsito nas estradas do litoral.

O vento deve se tornar mais intenso a partir de 12h da terça-feira, conforme a Marinha. O alerta vale para toda a toda a região de Itajaí (SC) e São João da Barra (RJ).

Leia também: “Ondas de calor no Sudeste, seca na Amazônia e chuvas no Sul: descubra como será o verão”

O litoral brasileiro deve ser palco de ressaca, principalmente Santos (SP) e Arraial do Cabo (RJ). O pico deve ocorrer entre as 12h30 e as 15h. As ondas podem atingir até 3 metros de altura.

Alerta para São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém dois alertas ativos, em razão da alta probabilidade de tempestade no Estado de São Paulo. A chuva deve ser mais intensa no litoral sul e na região oeste.

Nas cidades de Itanhaém, Itapetininga, Ourinhos e Presidente Prudente, a chuva pode atingir 100 mm em cada um dos próximos dias. Já o vento pode ultrapassar 100 km/h, com granizo a partir de amanhã.

O Inmet comunicou que a formação de um ciclone extratropical no Sul do Brasil deve refletir no Sudeste, principalmente na terça-feira 23. O vento deve marcar presença em São Paulo e no Rio de Janeiro.

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste