Brasil e Japão celebram acordo para ampliar fiscalização na Amazônia

Na terça-feira 21, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Agência Internacional de Cooperação do Japão celebraram um acordo para aprimorar o monitoramento da Amazônia. Através da parceria, áreas da região serão fiscalizadas com ferramentas que integram inteligência artificial com o uso de imagens de alta resolução feitas por satélites japoneses. O acordo tem previsão de estender por cinco anos e movimentará US$ 5 milhões em investimentos da instituição do país asiático no Brasil.

Leia também: “Ministério da Defesa inaugura antena para monitorar o desmatamento na Amazônia”

“Nós temos um desafio, que é o de trazer inovação aos sistemas de controle e monitoramento dos crimes ambientais, especialmente na Amazônia”, comentou o Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. “Com essa parceria com o Japão, vamos ter mais precisão na fiscalização e nas operações que acontecem no território.” O presidente substituto do Ibama, Jônatas Trindade, disse que a ação é uma forma de ampliar a atuação no bioma de “uma forma eficiente e rápida”.