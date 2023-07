Brasil tem a 15ª maior Força Aérea do mundo; veja a lista

A Força Aérea do Brasil é a 15ª maior do mundo, segundo o ranking especializado em análises militares Global Firepower.

Ao todo, 145 nações fazem parte do ranking. Os Estados Unidos aparecem no topo da lista, com 13,3 mil aeronaves. Rússia, China, Índia e Coreia do Sul completam o top 5.

publicidade

Leia mais: “Marinha do Brasil recebe Força Naval da China”

O Brasil tem uma frota de 665 aeronaves. De acordo com o Globo Firepower, trata-se da maior força aérea da América Latina.

Os responsáveis pelo ranking consideram fatores como a quantidade de helicópteros, caças, interceptores, bombardeiros, jatos de transporte e outros tipos de aeronaves disponíveis nas Forças Aéreas dos países.

Leia mais: “Marinha do Brasil recebe Força Naval da China”

O Global Firepower considera valores individuais e coletivos, processados por meio de uma fórmula interna. Esse cálculo gera uma pontuação que, quanto mais perto do zero, tanto melhor.

Veja a lista das 25 maiores Forças Aéreas

O presidente da República tem um avião da Força Áerea à disposição | Foto: Reprodução/NTime