A produtora de vídeos e documentários Brasil Paralelo (BP) vai realizar um Especial de Natal que será transmitido em seu canal no Youtube, a partir da próxima segunda-feira 13. A atividade conta com a participação de mais de 20 convidados e foi gravada no Teatro Bradesco.

Entre os dias 13 e 15 de dezembro, quem acessar o canal da empresa a partir das 20h vai acompanhar os convidados partilhando experiências sobre temas diversos:

-Publicidade- Caridade

Família

Fé

Amizade

Razão

Apresentado pelo jornalista Luís Ernesto Lacombe e pela professora Lara Brenner Queiroz, o Especial inclui apresentações musicais, como a do cantor Douglas Alessi, ex-participante do programa The Voice de 2017, interpretando a música Hallelujah e do pianista Alvaro Siviero, que tocou em um recital fechado para o papa Bento XVI.

O evento também contará com a apresentação da Orquestra Mozarteum Brasileiro e do Coral Del Chiaro. Eles vão reproduzir algumas canções famosas como Adeste Fidelis, Nessun Dorma, Ave Maria de Gounod e Noite Feliz.

Em 2020, o Especial de Natal da BP foi acompanhado por mais de dois milhões de pessoas.