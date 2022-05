Brasil Paralelo recebe Medalha Tiradentes

Honraria destina-se aos que prestam serviços relevantes à causa pública do Estado do Rio de Janeiro

A Brasil Paralelo foi premiada com a Medalha Tiradentes, uma das mais importantes honrarias do Parlamento do Estado do Rio de Janeiro. Na terça-feira 17, os deputados da Assembleia Legislativa aprovaram a entrega do prêmio.

O deputado estadual Márcio Gualberto (PL-RJ) foi quem propôs a homenagem. “Eles merecem, pelo belíssimo trabalho cultural que desempenham”, escreveu Gualberto, nas redes sociais.

A Medalha Tiradentes é uma honraria concedida pelo governo do Estado aos que prestaram serviços relevantes à causa pública do Rio de Janeiro. A honraria passou a existir em 8 de agosto de 1989.

Em nota, a Brasil Paralelo informou que o prêmio é um reconhecimento pelo trabalho da empresa na área da educação, no decorrer dos seis anos de história da companhia. “Nossos documentários e cursos já foram assistidos por mais de 20 milhões de brasileiros”, comunicou a Brasil Paralelo.

A empresa garantiu que sua missão é resgatar os “bons valores”, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. “Todo nosso investimento na educação e cultura do Brasil foi feito sem utilizar recursos públicos, 100% da nossa receita é advinda da venda de assinaturas para nossos clientes”, salientou a empresa.