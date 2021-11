Brasil recebe 1 milhão de doses da vacina da Janssen

O Ministério da Saúde recebeu nesta sexta-feira, 12, 1 milhão de doses da vacina contra a covid-19 da Janssen. Elas serão incorporadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do governo federal.

O anúncio foi feito pelo secretário-executivo da pasta, Rodrigo Cruz, em mensagem publicada em sua conta no Twitter. “Nossa meta é chegar a 100% do público-alvo completamente imunizado”, escreveu.

O imunizante da Janssen é aplicado em dose única. Até o momento, de acordo com os dados oficiais, o Brasil ultrapassou 57% da população com o ciclo vacinal completo contra a covid-19 (mais de 122 milhões de pessoas). De acordo com o site Our World in Data, ligado à Universidade de Oxford, o país já aplicou mais de 280 milhões de doses (em números absolutos, só está atrás de China, Índia e Estados Unidos).

