Brasil recebe 2ª maior quantidade de vacinas da Pfizer em um único dia

Novo lote contém pouco mais de 4 milhões de doses do imunizante contra a covid-19

A Pfizer entrega neste domingo, 3, ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde a segunda maior quantidade de vacinas contra a covid-19 em um único dia desde que a empresa firmou contratos com o governo federal para disponibilizar os imunizantes ao país.

O novo lote que chega ainda hoje ao Brasil contém pouco mais de 4 milhões de doses da vacina, divididas em quatro voos. O número só é superado pela remessa que chegou no dia 12 de setembro, com mais de 5 milhões de doses do imunizante.

Com as entregas deste domingo, a Pfizer completa o primeiro contrato firmado com o governo brasileiro, de 100 milhões de doses. Um segundo acordo, assinado em maio deste ano, prevê a entrega de mais 100 milhões de doses entre outubro e dezembro.

