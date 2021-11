Brasil recebe mais 1 milhão de doses de vacinas da Janssen

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira, 18, a chegada de mais 1 milhão de doses de vacinas da Janssen contra a covid-19. A remessa faz parte dos 38 milhões de doses encomendadas pela pasta até o fim de 2021. Nos próximos dias, as unidades da Federação devem receber os imunizantes. A programação do governo federal é que seja realizada a entrega de 7,8 milhões de doses em novembro e 28,4 milhões em dezembro.

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 297 milhões de doses da vacina contra a covid-19 foram aplicadas nos brasileiros. Mais de 157 milhões de pessoas receberam a primeira dose, o que representa 90% do público-alvo da campanha. Além disso, 128 milhões de pessoas já completaram o esquema vacinal com duas doses, o equivalente a 72% da população contaminada.

