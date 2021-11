Brasil recebe mais 1,1 milhão de vacinas da Pfizer

Esta é a 14ª entrega dentro do segundo contrato do Ministério da Saúde com a farmacêutica norte-americana

Chegou neste domingo, 7, ao Brasil mais um lote com 1,1 milhão de doses da vacina da Pfizer contra a covid-19. O desembarque da carga ocorreu no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.

Esta é a 14ª entrega dentro do segundo contrato do Ministério da Saúde com a farmacêutica para o fornecimento de 100 milhões de doses do imunizante até dezembro.

Desde o início da vacinação contra o coronavírus no Brasil, foram distribuídas mais de 344 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo que 121 milhões foram fabricadas pela Pfizer.

A previsão do Ministério da Saúde é que, em novembro, cheguem ao Brasil 34 milhões de doses da vacina do laboratório norte-americano.