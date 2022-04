utros 18 artistas do país também terão suas pinturas exibidas no museu mais visitado do mundo

Caroline Guillen, do município de Cianorte, no noroeste do Paraná, conquistou o próprio espaço dentro do Museu do Louvre, em Paris, na França. A artista visual foi selecionada para expor na renomada galeria uma de suas obras de arte feitas com lápis de cor.

Após criar um perfil nas redes sociais para compartilhar seu trabalho, o retrato do compositor alemão do século 18 Johann Sebastian Bach, ela chamou a atenção de uma curadora de arte. Em seguida, Caroline recebeu a proposta de exibir a pintura no museu mais visitado do mundo.

“Eu fiquei uma semana em êxtase. Nem acreditava. Eu ia dormir pensando naquilo, acordava pensando. É uma ansiedade boa, algo bom que está acontecendo na vida. Até hoje eu não acredito”, contou ela.

A vida antes do reconhecimento

O ato de desenhar faz parte da vida de Caroline Guillen desde quando ela ainda era criança. Apesar de ter concluído a graduação em Artes Visuais, acreditava que o trabalho era apenas um hobby.

Entretanto, os desenhos receberam um novo sentido para ela durante a pandemia de covid-19. Isso porque, explica, a atividade manual foi responsável por ajudá-la a controlar a ansiedade.

“Eu encontrei um novo sentido para os desenhos e para a minha própria vida”, afirmou. “Comecei a ver que, com o desenho, com a arte, eu poderia me acalmar e também levar esperança.”

Oportunidade para brasileiros

Além da obra de arte de Caroline, outros 18 brasileiros tiveram a oportunidade de participar da galeria e apresentar seus trabalhos no Museu do Louvre.

Agora, graças à repercussão de suas pinturas na internet, a artista está com seis quadros encomendados, sendo que cada um deles demora até dois meses para ficar pronto.

Caroline também trabalha como professora de educação especial e entende que a arte tem o papel de ajudar as pessoas, assim como desenhar também a ajudou.

“Poder levar a arte para as pessoas é uma maneira de levar beleza. Em um mundo que tem tanta coisa ruim, tanta tragédia, acredito que arte traz consolo. Dá para acreditar que podemos ser melhores.”