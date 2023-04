Brasileiro de 16 anos é morto no metrô do Canadá

O estudante Gabriel Magalhães, 16 anos, morto no metrô de Toronto | Foto: Reprodução/GoFundMe

O estudante brasileiro Gabriel Magalhães, 16 anos, foi morto, ao levar três facadas no peito, dentro de uma estação de metrô em Toronto, no Canadá.

Segundo a polícia, Gabriel foi atacado repentinamente por um homem, enquanto estava sentado em um banco da Estação Keele. O crime aconteceu no sábado 25. Após o ataque, paramédicos atenderam o estudante no local do crime e o encaminharam para o hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O assassino, o sem-teto Jordan O’Brien-Tobin, 22 anos, estava em liberdade condicional. Ele foi solto pelo Tribunal de Justiça de Ontário há duas semanas, mesmo com várias acusações contra ele, incluindo uma agressão sexual.

Segundo a imprensa canadense, a ordem de liberdade continha uma determinação para O’Brien-Tobin passar por aconselhamento, devido a “questões de saúde mental”, assim como por abuso de substâncias químicas. Depois de atacar o brasileiro, o assassino fugiu do local, mas foi localizado pela polícia.

“Quando isso vai parar, essa violência sem sentido?”, questionou a mãe do jovem, Andrea Magalhães, ao jornal Toronto Star. Andrea contou que sua família se mudou para a cidade em 2000, com a impressão de que seria um local menos violento. “Eu confiei no sistema. Eu confiei na segurança pública. Agora estou 100% sem esperança”, disse.

Violência no Canadá

Este foi o quarto homicídio em instalações do órgão estatal que controla o transporte público em menos de um ano. O caso é considerado parte de uma onda crescente de violência no sistema de transporte da cidade.

Segundo um levantamento divulgado pela imprensa local, houve mais de mil incidentes violentos contra passageiros em 2022, contra pouco menos de 700 em 2019, o último ano antes da pandemia de covid-19.