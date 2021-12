Brasileiros infectados com Ômicron estavam vacinados

Brasileiros diagnosticados com a nova variante do coronavírus estavam vacinados | Foto: Reprodução/Redes sociais

O casal de brasileiros diagnosticados com a variante Ômicron do coronavírus estava vacinado, informou a prefeitura de São Paulo nesta quarta-feira, 1º. Eles tomaram a dose única da vacina da Janssen quando estavam na África do Sul, país onde residem. Com a confirmação dos casos, os dois se tornaram os primeiros a ser identificados com a Ômicron na América Latina.

Em entrevista concedida à GloboNews, o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, disse que os familiares do casal também foram vacinados e serão testados pela prefeitura da capital paulista. “Levantamos todos os contatos que o casal de brasileiros teve nesse período”, explicou. “Nossas equipes de saúde estão em campo agora para localizar essas pessoas.”

História dos infectados com a Ômicron

O casal chegou ao Brasil a passeio em 23 de novembro. Dois dias depois, quando retornariam para a Cidade do Cabo, testaram positivo para covid-19. De acordo com a prefeitura de São Paulo, os infectados estão assintomáticos e seguem em isolamento, sendo monitorados por equipes de saúde da administração municipal.

Mais três casos suspeitos de infecção pela nova variante estão sob investigação no Brasil, mais especificamente em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Com o fechamento de fronteiras brasileiras para voos de países africanos, quase 300 brasileiros estão retidos no continente. O Ministério das Relações Exteriores informou que está acompanhando os casos.

