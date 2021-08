Brasileiros vão às ruas por voto ‘impresso’

Neste domingo, 1º de agosto, milhares de brasileiros foram às ruas em manifestações de apoio ao voto “impresso”, para permitir a auditoria das eleições em 2022. A hashtag #BrasilPeloVotoAuditavel está liderando entre os assuntos mais comentados do Twitter. Uma publicação do perfil da página do Centro de Operações da prefeitura do Rio de Janeiro mostra a Avenida Atlântica, um dos principais cartões postais cariocas, lotada por manifestantes. Na cidade fluminense de Niterói, mais concentração. Em Brasília, imagens mostram a esplanada dos ministérios repleta de apoiadores da proposta. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, o palco é a Praça da Liberdade. No Farol da Barra, em Salvador, mais pessoas em favor do presidente.

