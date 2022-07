Butantan solicita registro definitivo da CoronaVac

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu na sexta-feira 8 o pedido de registro definitivo da vacina CoronaVac. A solicitação foi enviada pelo Instituto Butantan.

A vacina fabricada pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Butantan, está em uso emergencial no Brasil desde o dia 17 de janeiro de 2021 — é a única ainda sem registro definitivo no país.

As áreas técnicas da Anvisa terão 60 dias para avaliar o pedido.

-Publicidade-

Processo de análise

A análise de vacinas pela Anvisa é feita de forma conjunta, por três áreas distintas: 1) a área de Medicamentos; 2) de Farmacovigilância e 3) Inspeção e Fiscalização.

Butantan suspende produção da CoronaVac

No último dia 25, o Butantan informou que suspendeu a produção da CoronaVac. Sem novos pedidos por lotes do da vacina, não há previsão de quando será retomada a produção.

No total, o Butantan entregou cerca de 110 milhões de doses ao Ministério da Saúde. O último envio ocorreu em fevereiro deste ano. Desde então, o órgão não foi procurado para assinar novos contratos.

Fim da emergência sanitária

Em abril, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou o fim da emergência sanitária no Brasil. Com a medida, somente vacinas que tenham registro definitivo podem ser destinadas para uso em adultos.

Como a Coronavac não recebeu o registro definitivo, ela ficou restrita para crianças e adolescentes.