Caixa faz nova estimativa e aumenta prêmio da Mega da Virada

As apostas podem ser realizadas até as 20h de hoje, saiba como

A Caixa Econômica Federal elevou a estimativa do prêmio máximo da Mega da Virada neste sábado, 31. Pelos cálculos da instituição, o valor pago deve chegar a R$ 540 milhões.

É a segunda vez na semana que a Caixa aumenta a projeção do prêmio da Mega da Virada. Na primeira, registrada na quinta-feira 28, o valor passou de R$ 450 milhões para R$ 500 milhões — que, conforme o histórico, já seria o maior montante a ser pago pelas loterias da instituição.

O sorteio está previsto para ocorrer a partir das 20h de hoje. As apostas podem ser feitas até as 17h nas lotéricas e no App Loterias Caixa.

Para jogar, “é só marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante”, informa a instituição. “O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha.”

De acordo com a Caixa, o preço das apostas na Mega da Virada varia conforme a quantidade de números escolhidos. O bilhete menor R$ 4,50 e o menor, quase R$ 175 mil.

A diferença nos valores corre em razão do aumento na chance de ganhar. Desse modo, para o bilhete com menos números, ela é uma em 50 milhões. No com mais dezenas, a possibilidade de ganho sobe para uma em 1,3 mil.