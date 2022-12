Mega da Virada vai pagar prêmio ainda maior

A Caixa Econômica Federal anunciou uma estimativa ainda maior para o prêmio da Mega da Virada. O valor passou de R$ 450 milhões para R$ 500 milhões.

Desde 2009, o sorteio é feito anualmente. De acordo com a Caixa, as apostas são realizadas nas casas lotéricas e pelo site da instituição. O prazo encerra às 17h do sábado 31 — véspera de réveillon. Para ganhar, o jogador tem de fazer um jogo com os seis números sorteados na Mega da Virada.

O valor da aposta varia conforme o tamanho da sequência escolhida. A menor delas custa R$ 4,50 e tem seis números, com a chance de ganhar calculada em uma para 50 milhões.

A maior sequência tem 20 dezenas e custa R$ 174 mil. Nesse caso, a chance de ganhar passa para uma a cada 1,3 mil.

Além disso, a Caixa permite bolões Mega da Virada — apostas feitas em grupo. Ao ser registrada no sistema, a instituição gera recibos das cotas para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente, em caso de acerto. Essa modalidade não é realizada pelos canais eletrônicos e ocorre apenas com os bilhetes feitos nas casas lotéricas.