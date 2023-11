Caminhoneiro é preso com mais de uma tonelada de maconha

Um homem que transportava mais de uma tonelada de maconha em um caminhão foi preso em flagrante, na manhã do último domingo, 5. A prisão aconteceu na cidade de Assis, interior de São Paulo.

Durante a operação, os policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPRv) patrulhavam a região e suspeitaram do motorista. Além da droga, os agentes encontraram um celular, documentos e R$ 1.800.

A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas pela Delegacia de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. A maconha foi encaminhada ao Instituto de Criminalística (IC), e o homem foi levado para a cadeia.

No Paraná, Polícia Federal prendeu sete toneladas de maconha e três fuzis

No local, havia 7,2 mil kg de maconha, três fuzis ‘carregados e prontos’ para uso, além de grande quantidade de munição | Foto: Divulgação/BPFRON

Na última quinta-feira, 2, uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF), o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e a Polícia Militar (PM) encontrou 7 toneladas de maconha, três fuzis e 700 munições em um bunker. O esconderijo foi construído no subsolo de um chiqueiro, em uma propriedade rural, na cidade de Palotina, no oeste do Paraná, a cerca de 100 km de Cascavel.

Além do armamento e dos entorpecentes, a polícia também apreendeu um carro modelo Toyota/Yaris e um dispositivo giroflex — aparelhos luminosos de instalação no capô de veículos, semelhantes às sirenes de emergência.

Os policiais disseram que os fuzis estavam carregados e prontos para uso. Parte da munição foi encontrada dentro de uma bolsa tática. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal da cidade de Guaíra, também localizada na região oeste do Estado.