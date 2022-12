Câncer de Pelé progride, informa hospital

Um novo boletim médico, divulgado nesta quarta-feira, 21, pelo Hospital Albert Einstein, informou que houve piora no estado de saúde de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Segundo o texto, o melhor jogador de todos os tempos precisa de cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.

“Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca”, informou o boletim, assinado pelos médicos Fábio Nasri, Rene Gansl e Miguel Cendoroglo Neto.

Em virtude do agravamento do quadro de Pelé, as filhas Kely e Flávia anunciaram que vão passar o Natal no quarto do ex-jogador no hospital. “Pessoal, nosso Natal em casa foi suspenso”, comunicaram. “Decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família, Einstein, nos dá. Agradecemos por todo o carinho que vocês transmitem, tanto no Brasil como no mundo inteiro. O amor por ele, as histórias e as suas preces são um conforto enorme, porque sabemos que não estamos sós. Vamos transformar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira).”

Histórico

Internado desde 29 de novembro, Pelé manteve os tratamentos com antibióticos. O ex-jogador foi ao hospital para fazer uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Mas os médicos identificaram uma infecção respiratória e resolveram interná-lo.

Em 2 de dezembro, o hospital informou que “a resposta tem sido adequada, e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde”.

Mais cedo, o jornal Folha de S.Paulo noticiou que Pelé não responde mais ao tratamento quimioterápico que vinha fazendo desde setembro do ano passado, quando teve de ser submetido a uma operação para a retirada de um câncer de intestino. Ele está em cuidados paliativos exclusivos.

Isso quer dizer que a quimioterapia foi suspensa, e o ex-jogador receberá apenas medidas de conforto. O objetivo é aliviar a dor e a falta de ar. No início deste ano, os médicos identificaram metástases no intestino, no pulmão e no fígado do craque.

Os médicos aplicam cuidados paliativos aos pacientes com doenças ou condições progressivas. As medidas dependem essencialmente dos sintomas, da funcionalidade e do prognóstico.

Ainda em 2 dezembro, o Atleta do Século mandou um recado aos brasileiros. “Estou forte, com muita esperança, e sigo meu tratamento como sempre”, escreveu, no Instagram. “Tenho muita fé em Deus, e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas do mundo inteiro, me mantém cheio de energias.”