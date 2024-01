O cantor João Carreiro passou por 12 horas de cirurgia antes de morrer, na última quarta-feira, 3, em Campo Grande (MS). O diretor do Hospital do Coração MS, Jandir Gomes, concedeu uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, 4, e deu detalhes sobre a causa da morte do artista.

Embora não seja o especialista que operou Carreiro, o médico caracterizou a morte como uma infelicidade. “Foi uma fatalidade”, disse Gomes. “Infelizmente, o João entrou para estatística de cerca de 3% de pacientes que morrem em cirurgias cardíacas.”

O médico explicou que o cantor passou por uma operação que buscava tratar um prolapso da válvula mitral do coração, que tem a função de abrir e fechar para garantir que o sangue flua na direção correta. No caso do artista, o anel da válvula mitral estava calcificado e havia um prolapso com uma degeneração.

“Prolapso é um afrouxamento da válvula do coração, que até de 10% da população têm e precisa tratar”, explicou o diretor do hospital. “No caso do João, pode ter sido um problema desde a infância, que foi evoluindo ao longo da vida. Ele tinha um prolapso, que é uma doença estrutural no coração. O coração dele já não era normal. O órgão já tinha uma dilatação fora do comum.”

De acordo com Gomes, Carreiro teve uma febre reumática, que afeta o coração. Depois da cirurgia, o órgão do cantor teve um falência e não conseguiu retomar os batimentos normais.

História de João Carreiro

O cantor João Sérgio Batista Corrêa Filho nasceu em 24 de novembro de 1982, em Cuiabá. Ele ficou conhecido nos anos 2000, com a formação da dupla com Capataz, o ex-parceiro, que informou e lamentou a morte no Instagram.

Em 2014, o cantor deixou a dupla João Carreiro & Capataz. Na época, resolveu seguir carreira solo depois de sucessos, como Bruto, Rústico e Sistemático e Xique Bacanizado.

Sozinho, João Carreiro lançou algumas músicas recentemente. Dentre as novas canções estavam Meu Avô e Bagulho É Louco, Mano.

O último show do cantor sertanejo foi neste Ano-Novo. Na ocasião, se apresentou no município de Pedra Preta, no interior mato-grossense.