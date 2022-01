Cantora Elza Soares morre aos 91 anos

A cantora Elza Soares morreu nesta quinta-feira, 20, de causas naturais. “É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro”, comunicou a assessoria de Elza, na rede social da cantora.

Na publicação, a assessoria ressalta que a cantora foi um ícone da música brasileira: “Considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a Voz do Milênio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação”.

“A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim”, conclui a nota.

Biografia de Elza Soares

Carioca, Elza Gomes da Conceição nasceu em 23 de junho de 1930. Começou a carreira cantando sambalanço, com a música “Se Acaso Você Chegasse”, lançada em 1959, e se dedicou ao gênero na década de 1960. O mais recente disco lançado por ela foi “Planeta Fome”, em 2019.

