Capela cristã é atacada no interior de SP

Uma capela cristã foi atacada em Itupeva, cidade a pouco mais de 70 quilômetros da capital, na semana passada. O santuário fica na Estrada Municipal Paulo Leone. Imagens registradas por um cinegrafista amador mostram santos destruídos e até uma Bíblica queimada. Não há suspeitos.

O vídeo foi compartilhado pelo deputado Nelson Barbudo (PL-MS).

Nesta semana, vândalos profanaram a igreja católica Matriz de São Matheus do Sul, no interior do Paraná.

Segundo o padre Diego Ronaldo Nakalski, vigário paroquial, uma imagem centenária de Nossa Senhora das Graças, que tem significado histórico para a cidade, está entre as peças destruídas. O religioso lamentou o episódio.

A santa estava com a comunidade desde a antiga capela, que fez parte da formação do município. Além dela, imagens de santos, de Jesus e de outras aparições de Nossa Senhora integram a lista de imagens profanadas.

O padre registrou um Boletim de Ocorrência. As autoridades analisam as imagens de câmeras de segurança do pátio da igreja e de comércios vizinhos.

“Estamos presenciando alastrar-se pelo mundo, e também no Brasil, especialmente nesse período eleitoral, todo tipo de conflito por meio do ódio que vai dividindo as pessoas, sobretudo usando as redes sociais, levando-os àquela divisão que só faz crescer o mal”, disse dom Walter Jorge, bispo da Diocese de União da Vitória, em uma nota. “Exorto a todos que não se deixem mover por outros sentimentos que não aqueles que são de Jesus.”

Petista invade igreja católica em Curitiba

O templo em São Mateus não foi o único invadido no Paraná. Em fevereiro deste ano, o vereador petista Renato Freitas (PT) invadiu a Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba. No local, os fiéis foram chamados de racistas e homofóbicos. Apesar de ser cassado duas vezes, Freitas recebeu ajuda do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal.

