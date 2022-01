Desfile do Homem da Meia-Noite no Carnaval do Olinda | Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

A edição 2022 do Carnaval de Olinda foi cancelado. O prefeito da cidade, professor Lupércio (Solidariedade-PE), anunciou a decisão nesta quarta-feira, 5.

“Eu sempre disse que nós estávamos preparados para realizar o Carnaval da nossa cidade em 2022, desde que as condições por conta da pandemia fossem favoráveis”, disse o prefeito. “No entanto, o cenário pandêmico não nos permite fazer este que é o maior Carnaval do mundo.”

Para o cancelamento, as autoridades municipais alegam que, além da pandemia por covid-19, existe a preocupação com “o aumento do número de casos de influenza“. É o segundo ano seguido que a festa é cancelada.

O Carnaval de Olinda

A festa é considerada uma das mais tradicionais do Brasil. De acordo com a fala do prefeito, “turistas de 80 países” costumam participar do Carnaval de Olinda.

“Sem soberba da nossa parte, o Carnaval de Olinda é conhecido mundialmente, e gera empregos diretos e indiretos. Um Carnaval, mesmo descentralizado, em que circulam mais de 4 milhões de pessoas”, afirmou Lupércio.

Para quem trabalha na festa

A prefeitura comunicou ainda que manterá um programa de auxílio voltado para os artistas, os representantes da cultura popular e os ambulantes que realizam suas atividades no Carnaval de Olinda. Entretanto, seu valor ainda não foi divulgado.

Além disso, houve a divulgação do Circuito Cultural. Um iniciativa de fomento à cultura voltada ao apoio de projetos como festivais municipais e festivais multiculturais. Para ter acesso aos investimentos, os agentes deverão ser da cidade.