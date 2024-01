Carro 0 km mais barato no Brasil custa mais de R$ 70 mil

Quem deseja andar de carro novo em 2024 terá que desembolsar mais dinheiro neste ano. O carro zero quilômetro mais barato do Brasil passou a custar mais de R$ 70 mil, com a inclusão de novos dispositivos de segurança.

Com o reajuste de preços, o Fiat Mobi deixou de ser o carro 0 km mais em conta do Brasil. Retornou para a primeira colocação o Renault Kwid Zen, que sai por R$ 71.190. O Mobi teve a tabela reajustada depois da inclusão do controle eletrônico de estabilidade, agora o veículo custa a partir de R$ 71.990.

Fiat Mobi era o veículo 0 km mais barato em 2023 | Foto: Divulgação/Fiat

Desde 1º de janeiro de 2024, todos os carros novos produzidos no Brasil ou importados para o país precisam contar com o controle de estabilidade (ESC), luzes diurnas de condução, alerta do uso de cinto de segurança e o alerta de frenagem de emergência.

Somente três veículos novos custam menos de R$ 80 mil. Em terceiro lugar fica o Citroën C3 Live, versão de entrada do modelo, que sai por R$ 72.990.

Desde 2020, o preço médio dos carros tem disparado, quando o valor era de R$ 79.374. Em 2023, o preço médio dos veículos subiu para R$ 140.134. De 2018 até 2023, o valor médio de carros novos subiu quase 90%. Os dados são da consultoria Jato.

Confira abaixo os dez carros 0 km mais baratos do Brasil:

Renault Kwid: R$ 71.190 Fiat Mobi: R$ 71.990 Citroën C3: R$ 72.990 Hyundai HB20: R$ 82.890 Fiat Argo: R$ 83.490 Renault Stepway: R$ 84.470 Chevrolet Onix: R$ 86.150 Volkswagen Polo Track: R$ 87.990 Peugeot 208: R$ 89.990 Hyundai HB20S: R$ 92.690

