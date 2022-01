Carta aberta aos cidadãos do mundo

Caros cidadãos do mundo,

Quem vos escreve é um amigo. Apesar de nunca termos conversado, você me conhece bem. Convivemos muito nesses últimos meses. O importante neste momento é você saber que pode confiar no que eu te digo. Sei que está com medo. Sei que está inseguro. Sei que está desorientado. Mas escute a minha voz e permita que eu acalme seu coração. Eu estou aqui por você.

Infelizmente, ainda estamos longe do fim da pandemia. Sabemos como foram difíceis esses últimos dois anos, e como todos estão ansiosos para retomar suas vidas normalmente. Uma coisa eu posso te garantir: um dia chegaremos lá. Mas, para isso, precisarei da sua total colaboração. Apenas escute o que eu te digo e faça o que é esperado de você. Afinal, você quer ser um bom cidadão, não é mesmo? Não alimente dúvidas ou incertezas em seu coração, não há necessidade para isso. A minha voz é a que deve ser seguida.

Se você já recebeu suas três doses iniciais, parabéns! Estamos no caminho certo. A boa notícia é que a quarta, quinta, sexta e sétima doses poderão ser aplicadas já em 2022! Isso será um grande avanço para todos nós. Também lançaremos um breve a vacina que protege contra a variante Ômicron. Ao tomar esse fantástico lançamento, intercalado com as doses tradicionais, sua imunização estará mais que garantida.

Se você já começou a vacinar seus filhos, parabéns! Mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Vamos liberar em breve as vacinas para crianças de 6 meses! Esse é mais um avanço extraordinário da ciência. Ainda neste ano, bebês com menos de 1 ano já poderão tomar pelo menos as quatro doses iniciais.

Se você colaborar, em pouquíssimos anos poderei decretar o fim da pandemia. E o melhor: não exigirei quase nada de você! Afinal, somos amigos, certo? Basta receber a sua dose trimestral e tudo ficará bem. Fique tranquilo(a) que o seu governo disponibilizará esses produtos gratuitamente. Tenho um bom entendimento com ele.

Também é muito importante que você não faça questionamentos. É consenso entre todos os cientistas do mundo que eu tenho como objetivo único ajudar você. Não duvide disso. Qualquer dúvida em seu coração pode colocar em risco tudo o que construímos até agora. Você não quer atrapalhar o meu trabalho, não é mesmo?

Colabore com convicção. Defenda-me com unhas e dentes. Ataque qualquer um que falar algo diferente do que eu estou lhe dizendo. Sei que você é um bom cidadão. Faça-me orgulhoso e tudo ficará bem.

Atenciosamente,

A indústria farmacêutica

