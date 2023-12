Caso Cleriston Cunha, ‘uma morte anunciada’

Em entrevista concedida à Revista Oeste, com o material publicado na Edição 193, Eliana Calmon, ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aborda o caso de Cleriston Cunha. Um dos presos por causa das manifestações realizadas em 8 de janeiro em Brasília, Clezão, como era conhecido, morreu dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

Ao abordar o caso, Eliana não usou meias palavras: “Foi uma morte anunciada”. Ao conversar com a repórter Loriane Comeli, a ministra aposentada do STJ não poupou o Estado pelo caso que envolveu Clezão, que, conforme destacou, tinha comorbidades. Ela também afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) precisa dar explicações sobre essa história.

Leia um trecho da análise de Eliana Calmon a respeito da morte de Cleriston Cunha

Eliana Calmon critica o STF | Foto: Divulgação

“Foi uma morte anunciada. Me parece que não há muita celeridade na condução dos pedidos de liberdade. Houve um descuido. O ministro não analisou os pedidos. A imprensa diz que foram mais de 30 pedidos esclarecendo que ele estava doente, e ele terminou falecendo. Então, isso é imperdoável. O Estado é responsável por essa morte. Cleriston estava preso por determinação do Supremo Tribunal Federal, e quem tem agora de dar as explicações é o STF através do juiz que estava conduzindo o processo.”

Confira a íntegra: “Eliana Calmon, ministra aposentada do STJ: ‘O Supremo tem a nação nas mãos'”

Gostou? Dê uma olhada no conteúdo abaixo.

Revista Oeste

A Edição 193 da Revista Oeste vai além da entrevista feita por Loriane Comeli com Eliana Calmon. A publicação digital conta com reportagens especiais e artigos de Silvio Navarro, Augusto Nunes, J. R. Guzzo, Dagomir Marquezi, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino e Cristyan Costa.

Startup de jornalismo on-line, a Revista Oeste está no ar desde março de 2020. Sem aceitar anúncios de órgãos públicos, o projeto é financiado diretamente por seus assinantes. Para fazer parte da comunidade que apoia a publicação digital que defende a liberdade e o liberalismo econômico, basta clicar aqui, escolher o plano e seguir os passos indicados.