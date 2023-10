Censo 2022: população centenária cresce quase 60%

Chegar aos 100 anos é privilégio destinado a pouquíssimas pessoas. A boa notícia, contudo, é que a população centenária brasileira está crescendo, de acordo com os números oficiais.

Realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Censo 2022 registrou quase 38 mil pessoas com 100 anos ou mais no Brasil. O número corresponde a um aumento de 56% sobre a quantidade verificada no levantamento de 2010. Na época, eram cerca de 24 mil residentes nessa faixa etária em todo o país.

Mulheres são maioria

Conforme os dados do IBGE, a maior parte da população centenária brasileira é de mulheres. Em 2022, elas eram cerca de 27 mil e eles pouco somavam mais de 10 mil.

Em 2010, o maior grupo também era o feminino. O registro ficou em 17 mil contra 7 mil, de acordo com o Censo 2010.

Estados com a população mais centenária no Brasil

Proporcionalmente, a Bahia é o Estado com a população mais centenária do Brasil. A marca é de 38 a cada 100 mil habitantes locais têm 100 anos ou mais. É o dobro da média nacional:18 a cada 100 mil residentes.

Todos os Estados no top cinco são nordestinos. Na segunda posição, aparece o Maranhão — com a proporção de 36 a cada 10 mil habitantes. Na sequência estão: Paraíba, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas.

Mais idosos no Brasil

Os dados levantados pelo IBGE mostram que os brasileiros estão vivendo mais. O número de habitantes com 65 anos ou mais saltou de 14 milhões para 22 milhões entre os dois levantamentos. Antes, eles eram 7% dos moradores e passaram a ser 11% dos residentes no país.

Além disso, no Censo mais recente, índice de envelhecimento chegou a 55,2 indicando que há 55,2 idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. No levantamento feito 12 anos antes, o indicador havia fechado em 30,7.