A manifestação de Whindersson, sobre o suicídio de jovem vítima de difamação

O humorista Whindersson Nunes se manifestou, sobre o suicídio de Jéssica Canedo, depois de a página de fofoca Choquei divulgar que a estudante de 22 anos estava em um relacionamento amoroso com o comediante.

“Estou extremamente triste”, disse Nunes, por meio de sua assessoria, na sexta-feira 22. “Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho.”

Além do perfil Choquei, outros sites compartilharam a informação segundo a qual Nunes e Jéssica estavam juntos. Ambos, contudo, negaram o caso. O humorista chegou a acusar de “falsos” prints que estavam sendo divulgados na internet.

Jéssica Canedo sofria de depressão e não resistiu à difamação | Foto: Reprodução/Instagram

Caso Whindersson Nunes envolvendo jovem que cometeu suicídio e a página Choquei

Antes de cometer suicídio, na sexta-feira 22, Jéssica fez um apelo para pessoas mal intencionadas deixarem de “destilar tanto ódio” contra ela.

De acordo com o Choquei, Jéssica, que é de Minas Gerais, enviou prints de uma conversa íntima com Nunes para uma amiga, a qual teria publicado os textos. A “notícia”, contudo, era fake. Após a repercussão do caso, com ataques pessoais, Jéssica se matou.

“Vocês estão falando da minha aparência, classe social, xingando minha família, ameaçando, chamando-me de interesseira e comparando-me às ex-namoradas dele”, escreveu a jovem, tão logo o Choquei a difamou. “Meu único pedido é que parem e pensem nas consequências do que vocês estão fazendo.”

