Chuvas intensas e rajadas de vento trazem risco de corte de energia e alagamentos

A sexta-feira, 21, será de chuvas intensas e rajadas de vento em partes do Brasil. É o que indica o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que avisa: há risco de corte de energia, queda de árvores e alagamentos.

+ Confira a previsão do tempo no site da Revista Oeste

publicidade

De acordo com a previsão do tempo do órgão público, há alerta amarelo — que representa “perigo potencial” — para possíveis danos provocados a partir do volume de chuva em duas áreas do país. A primeira faixa vai do litoral oeste do Maranhão até todo o leste do Amapá, passando pela área costeira do Pará. A segunda pega o oeste e noroeste do Amazonas e o oeste de Roraima.

Nos dois casos, contudo, os alertas por parte do Inmet são os mesmos. Isso porque as chuvas intensas podem registrar acumulados de até 50 milímetros (mm) até as 10 horas de hoje. A saber, elas terão a companhia de ventos de até 60 quilômetros por hora (km/h). Além disso, nas duas áreas, há “baixo risco” de:

corte de energia elétrica;

queda de galhos de árvores;

alagamentos; e

descargas elétricas.

Chuvas intensas, risco de alagamentos e rajadas de vento

Foto: Reprodução/Canva

Assim como no alerta de quinta-feira 20, ventos costeiros devem ser registrados ao decorrer da manhã e da tarde desta sexta da faixa que vai do litoral do Ceará até o extremo sul litorâneo da Bahia. “Intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla”, avisa, dessa forma, o Inmet. Ou seja, o alerta é válido para o litoral de outros cinco Estados nordestinos: Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Para quase toda a totalidade do interior nordestino, com exceção ao Maranhão e parte do Piauí, o alerta é para a ocorrência de vendaval até as 15 horas desta sexta-feira. “Vento variando entre 40 km/h e 60 km/h. Baixo risco de queda de galhos de árvores”, informa, assim, o Inmet. A área que corre o risco de registrar esses danos contam, ainda, com o sudeste do Tocantins, o noroeste de Minas Gerais, o Distrito Federal e o leste e nordeste de Goiás.

“Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.”

Inmet alerta para a ocorrência de chuvas intensas e rajadas de vento em pontos do Norte e do Nordeste nesta sexta-feira, 21 | Foto: Reprodução/Inmet

Leia também: “Brasil deve ter 2º semestre com muita chuva e tempestade”