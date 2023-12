Ciclone extratropical atinge Região Sul entre domingo e segunda-feira

Um ciclone extratropical deve atingir o estado do Rio Grande do Sul, entre o fim deste domingo, 24, e a madrugada de segunda-feira 25, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Ao longo da segunda-feira 25, Natal, o ciclone ganha força sobre o Oceano Atlântico, na costa gaúcha, ressalta a Agência Brasil com base no Inmet.



Na segunda-feira ainda, a convergência de umidade associada ao processo de formação do ciclone e os encontros de ventos quentes e úmidos de norte e mais frios de sul originam áreas de instabilidade sobre grande parte da Região Sul.

A previsão, com isso, é de chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo, informou o Inmet.

Ventos diretamente associados ao ciclone e à variação de pressão atmosférica devem intensificar as rajadas de vento. Estas podem ficar entre 80 km/h a 100 km/h, na faixa leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, entre a noite de segunda-feira e a manhã de terça-feira 26.

Sistema de alta pressão

Estados de São Paulo e Rio de Janeiro também terão reflexos do ciclone | Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Ao longo da terça-feira, o ciclone ganhará ainda mais força, porém, em alto-mar. Segundo o Inmet, o tempo, com isso, deve ficar ventoso na faixa leste de toda a Região Sul e também nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

“Enquanto o ciclone se desloca sobre o oceano, um sistema de alta pressão, com ar frio e seco, favorece a queda nas temperaturas” afirmou o órgão.

O Inmet acrescentou ainda que “enquanto o sol volta a predominar em toda a Região Sul. Também neste dia, as temperaturas entram em declínio nos três estados do Sul, em Mato Grosso do Sul e leste da Região Sudeste.”