Prefeitura vai bancar passe livre em cidade paulista

Em São Caetano do Sul, cidade do ABC Paulista, o pagador de impostos vai bancar o passe livre para todas os passageiros nos ônibus operados por uma empresa. A medida começa a valer em 1º de novembro. A decisão foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores do município e terá custo de R$ 2,9 milhões.

A proposta partiu do prefeito, Auricchio Júnior. Ela valerá apenas para os veículos operados pela Viação Padre Eustáquio (Vipe).

“Uma reivindicação constante da população tem sido a diminuição da tarifa de transporte com garantia de qualidade, especialmente para trabalhadores, população mais pobre, estudantes e idosos”, diz o texto da ordem do dia da Câmara.

São Caetano do Sul tem 48 coletivos distribuídos em dez linhas

São Caetano do Sul se torna a segunda cidade da Grande São Paulo a adotar essa medida. |Foto: Reprodução/wikimedia commons/Lukaaz

Atualmente, a tarifa de ônibus local custa R$ 5 e a cidade tem 48 coletivos distribuídos em dez linhas.

Além da Vipe, a Next Mobilidade também opera em São Caetano do Sul, que abarca ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU. Esses continuarão cobrando tarifa.

A prefeitura acredita que a demanda deve crescer 50% com a gratuidade. A gestão ainda espera a melhoria do comércio local e aumento do número de pessoas que circulam pela cidade.

São Caetano do Sul se torna a segunda cidade da Grande São Paulo a adotar essa medida, unindo-se à Vargem Grande Paulista.

Outras cidades da região adotam a medida em dias específicos, como domingos e feriados, como Ribeirão Pires.