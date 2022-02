Cirque du Soleil volta ao Brasil em 2022 com turnê inédita

Quase três anos depois de sua última passagem, o Cirque du Soleil retorna ao Brasil com o espetáculo BAZZAR, inédito no país. A companhia canadense voltará em setembro de 2022 para uma temporada de shows em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na capital paulista, os shows acontecerão no Parque Vila-Lobos entre os dias 8 de setembro e 27 de novembro de 2022. No Rio, BAZZAR será apresentado entre os dias 8 e 31 de dezembro, no estacionamento do Riocentro.

O espetáculo estava programado para desembarcar no Brasil em agosto de 2020, mas precisou ser adiado em razão da pandemia. “O retorno do Cirque du Soleil ao Brasil não só consolida o momento de retomada do setor cultural e de toda a cadeia produtiva, como também nos enche de orgulho e expectativa pelo reencontro entre a companhia e o público brasileiro”, conta Stephanie Mayorkis, diretora da IMM.

-Publicidade-

Sobre o espetáculo do Cirque du Soleil

Considerado “um show sobre reinvenção”, BAZZAR começa pelo fim e o desenrolar do espetáculo encaminha o espectador para o começo. O espetáculo conta com cuspidores de fogo, pernas de pau, músicos de rua e outros números que remetem ao começo da companhia, fundada em 1984.

BAZZAR estreou em 2018 e é a 43ª produção original do Cirque du Soleil. A montagem conta com um elenco internacional formado por 33 artistas e músicos e chegará ao Brasil depois de passagens em países como Índia, Omã, Emirados Árabes, Catar, Líbano, Turquia, Egito e República Dominicana.