Claudia Alencar é extubada, mas estado de saúde continua grave

A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, está internada em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro desde o dia 17 de dezembro, em virtude de uma infecção bacteriana. À revista Quem, o filho da artista, Yann Hatchuel, contou que a mãe foi extubada na manhã desta terça-feira, 26, mas o estado de saúde continua grave.

“A última atualização que tive é que extubaram ela [sic] hoje de manhã e estão esperando para ver como vai reagir”, disse Yann. “O estado dela ainda é grave, e ela segue na UTI, mas os exames clínicos continuam a apresentar melhoras. Ainda precisamos esperar o resultado novo da cultura, que deve sair em três dias.”

Entenda | Claudia Alencar está internada em estado grave

Claudia Alencar passou por cirurgia na coluna lombar no último domingo, 24. De acordo com a assessoria de imprensa, o procedimento ocorreu dentro da normalidade. Mesmo assim, a atriz apresentou uma “piora clínica, com achados compatíveis com septicemia e instabilidade hemodinâmica”, ou seja, infecção generalizada e instabilidade na pressão arterial.

Durante a cirurgia, os médicos coletaram secreção da inflamação para identificar a bactéria que provocou infecção na atriz.

No sábado 23, o filho relatou ao jornal O Estado de S. Paulo que a situação da mãe ainda inspira cuidados. “Está difícil, mas ela é muito guerreira”, disse.

Sucesso em Tieta

Claudia fez uma série de trabalhos na TV ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000. Um dos seus personagens de maior destaque foi Laura, em Tieta (1989), escrita por Aguinaldo Silva. A obra tinha como base o clássico homônimo de Jorge Amado.

O próximo trabalho de Claudia será em Beleza Fatal, novela produzida pela HBO Max, com previsão de estreia para o próximo ano. O elenco também conta com Reynaldo Gianecchini, Camila Pitanga e Camila Queiroz, entre outros. Seu último papel na TV foi participação na novela Rock Story, exibida no horário das 19h pela TV Globo.

Vida e obra de Claudia Alencar

Nascida em 1950, em São Paulo, Claudia Alencar é atriz, artista plástica e escritora. Iniciou a carreira artística na TV Tupi e na Band, até ingressar na Rede Globo a partir de 1986, tornando-se conhecida por seus variados papéis em telenovelas, que a tornaram símbolo sexual entre as décadas de 1980 e 1990.

É bacharel licenciada em teatro, pela Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP). Naquela época, logo passou a lecionar artes cênicas, durante cinco anos, para o ensino fundamental, para o ensino médio (Colégio Oswaldo Aranha e Instituto Alberto Conte) e para o ensino universitário (Faculdade Alcântara Machado).

Revista Oeste, com informações da Agência Estado