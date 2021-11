Claudia Leitte faz show para multidão em São Paulo

O “fique em casa” e as multas pelo não uso de máscaras parecem não valer para todos. Neste sábado 27, a cantora Claudia Leitte fez um show na capital paulista para uma multidão de fãs que se reuniu para acompanhar o trio elétrico da artista na Festa Blow Out. O Carnaval fora de época aconteceu no estacionamento do Espaço das Américas.

Nas redes sociais, Claudia Leitte esteve entre os assuntos mais comentados neste domingo, 28, e foi bastante criticada, principalmente por ter sido uma das artistas que se posicionou a favor do distanciamento social e do uso de máscaras durante a pandemia de covid-19.

Em um vídeo antigo da cantora, que voltou a circular nas redes, ela se diz “indignada” com quem promove aglomerações e não usa o equipamento de proteção facial. “Me indigna o fato de que as pessoas não usem máscaras”, diz. “Continuam aglomerando, promovendo aglomerações, isso mata”.

O que menos se viu no show de ontem em São Paulo foram pessoas com máscaras. “Final de semana em SP foi agitado”, ironizou a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) em seu perfil no Instagram. “Sem distanciamento, sem máscara e sem modéstia. E muitos dizem que é pela saúde”.

Diante das críticas, a própria Claudia Leitte resolveu se manifestar. Também no Instagram, escreveu que o evento foi “realizado com exigência de comprovante de vacina e outras exigências sanitárias estabelecidas pela Secretaria de Saúde de São Paulo”. Entre elas, a cantora destacou a limitação de público.

Veja vídeos do show de Claudia Leitte e a reação nas redes

Claudia Leite faz show em São Paulo e o que se viu foi aglomeração sem uso de máscaras ou distanciamento pic.twitter.com/NxFdUzz6LW — Terra Brasil Notícias (@TerraBrasilnot) November 28, 2021

Este foi o show da Cláudia Leite realizado com LIMITAÇÃO DE PÚBLICO e obedecendo os protocolos sanitários. Estão vendo alguém de MÁSCARA??? Mas teve exigência de PASSAPORTE SANITÁRIO.🤡 pic.twitter.com/9IPcDENk6Z — ZiLm@🌻🇧🇷🌻 (@zsg_39) November 28, 2021

Trio lotado e milhões de pessoas seguindo, essa era da turma do “fique em casa”…🤦🏻‍♀️ Trio Claudia Leite hj em SP. Aguardemos e …“depois”.? pic.twitter.com/LiAXBhJiIN — mimar3 (@alvesmimar3) November 28, 2021

Com a diminuição consistente de casos e mortes pela covid-19, os shows estão autorizados na cidade de São Paulo, em locais abertos ou fechados, desde que cumpram algumas medidas de precaução. O uso de máscaras deixará de ser obrigatório ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro.

Outra estrela do axé music, a cantora Daniela Mercury também se reencontrou com o público. Neste domingo, 28, ela cantou alguns de seus maiores sucessos em um show ao ar livre, no Parque Ibirapuera. “É muito simbólico. Senti uma emoção indescritível”, escreveu nas redes sociais. “Parece que a vida está recomeçando. Um novo ciclo, um novo tempo.”