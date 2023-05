Clube sai em defesa de Wallace: ‘Perseguido eternamente?’

O time de vôlei Sada Cruzeiro se pronunciou em nota defendendo o jogador Wallace de Souza. Por meio de nota oficial divulgada em seu site na quarta-feira 3, o clube reclamou da decisão do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) de afastar o atleta, de 35 anos de idade, de competições oficias até 2028.

“Perplexidade, incredulidade”, afirma o clube em trecho do comunicado. “Não faltam adjetivos para a decisão do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil.”

Sem citar nomes, o time de vôlei acusa o COB de promover perseguição política. Nesse sentido, a diretoria do clube acredita que a decisão adotada pelo comitê contra Wallace “extrapola as normas e competências previstas na lei”.

O Sada Cruzeiro questiona ainda se o jogador permanecerá como alvo devido ao seu posicionamento político. “Wallace cometeu um grande erro, se desculpou e foi punido”, afirma outro trecho da nota divulgada pelo clube. “Ele e toda a sua família sofreram pelo ato infeliz. E por causa de seu ato ele será perseguido eternamente?”

“Não estamos em uma terra sem lei, em que se pode passar por cima de tudo e de todos, a briga política entre instituições e de egos não pode prejudicar o esporte e todo o sistema do voleibol”, afirma o clube.

Por acreditar que a punição imposta pelo COB foi desproporcional e imprópria, o clube permaneceu defendendo Wallace e informou que “tomará todas as medidas jurídicas cabíveis para proteção dos direitos do atleta.”

COB aumenta suspensão de Wallace para 5 anos

Wallace jogador vôlei

O conselho de ética do COB decidiu aumentar para cinco anos a punição do jogador de voleibol Wallace de Souza. Ao todo, o atleta, que é contratado do Sada Cruzeiro, ficará fora das competições oficiais até 2028.

A decisão tomada pelo conselho de ética do COB se refere a uma postagem feita por Wallace no Instagram. Em janeiro, o jogador abriu uma “caixinha de perguntas” para interagir com os seus seguidores. Um deles perguntou: “Daria um tiro na cara do Lula com essa 12?”. Em vez de responder, ele criou uma enquete, na qual perguntou: “Alguém faria isso?”