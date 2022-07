Com autorização da Anvisa, SP aplica vacina ‘vencida’ contra covid

A cidade de São Paulo está usando a vacina da Astrazeneca, cujo lote venceu em maio, para imunizar a população. A decisão foi tomada depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a extensão do prazo de validade.

Em abril deste ano, o órgão federal prorrogou o tempo para uso de dezenas de lotes de vacinas da AstraZeneca, fabricados pela Fiocruz entre julho de 2021 e janeiro de 2022.

Com a mudança, a validade passa de seis para nove meses, a partir da data de fabricação. Os lotes que estão sendo aplicados neste mês tinham prazo de validade inicial entre 2 de abril e 2 de maio. A lista com todos os lotes que sofreram alteração pode ser consultada no site da Anvisa.

No entanto, as pessoas que procuram os postos de saúde da capital para se vacinar, rejeitam as vacinas, com medo de alguma reação.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, é comum que farmacêuticas solicitem às agências reguladoras a prorrogação do prazo de validade de vacinas, depois de terem resultados de novos testes que indiquem haver maior resistência dos imunizantes do que o previsto.