Com menor nível em cinco anos, Sistema Cantareira entra em estado de restrição

O Sistema Cantareira entrou em estado de restrição neste sábado, 2, operando com menos de 30% de sua capacidade. Trata-se do menor volume registrado pelo menos desde março de 2016.

O estado de restrição é registrado quando o volume útil acumulado é igual ou maior do que 20% e menor do que 30%. Para atingir um patamar de normalidade, o volume do manancial tem de chegar a pelo menos 60% de sua capacidade.

Considerado o maior reservatório da região metropolitana, o Cantareira abastece mais de 7 milhões de pessoas todos os dias.

A situação é delicada também em outros reservatórios de São Paulo: somados, eles têm pouco menos de 38% de volume de água neste sábado. O índice é 21% menor do que o registrado em 2013, ano que antecedeu a crise hídrica no Estado.

