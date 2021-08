Sistema Cantareira entra em estado de alerta

O sistema Cantareira entrou em alerta após sua capacidade de armazenamento ficar abaixo de 40% nesta semana. Na prática, o estado de alerta reduz a quantidade de água que a Sabesp pode usar para consumo da população. A determinação de volume máximo a ser retirada é da Agência Nacional de Águas e deve ser cumprida sempre a partir do primeiro dia do mês seguinte.

Desde janeiro o sistema estava operando em estado de atenção, que é quando o volume fica entre 40% e 59%. O baixo volume de água é resultado da falta de chuva.

Entre o final de abril até metade de setembro é considerado o período mais seco do ano para boa parte do Brasil, principalmente para o Centro-Oeste e parte do Sudeste. Isso reflete no volume de água dos reservatórios de abastecimento dessas Regiões.