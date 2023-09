Comentarista da GloboNews viraliza ao dizer palavrão durante entrevista

Nesta segunda-feira, 4, o trecho final do programa Conexão GloboNews viralizou ao ser palco para uma gafe de Valdo Cruz. O jornalista disse um palavrão durante uma entrevista, que vazou na transmissão ao vivo.

O maestro João Carlos Martins, acompanhado por um violinista, estava tocando Jesus, Alegria dos Homens, do compositor alemão Johann Sebastian Bach, para concluir uma reportagem sobre a relação entre música e inteligência artificial. De repente, surge Valdo e diz: “Filho da puta, hein?!”.

Estavam no ar Leilane Neubart, do Rio, Camila Bonfim, de Brasília, e Daniela Lima, de São Paulo. As âncoras se mantiveram em silêncio e fingiram ignorar a cena.

O episódio logo viralizou nas redes sociais, e Valdo Cruz veio imediatamente a público pedir desculpa.

“Estava indignado com um acontecimento pessoal, da minha vida pessoal, e soltei aquele palavrão”, declarou Cruz, em seu Twitter/X e no Instagram. “De novo, peço humildemente perdão ao brilhante maestro e aos assinantes.”

Reincidência

Essa não e a primeira vez que Valdo age de modo a provocar possíveis constrangimentos no canal. No ano passado, o jornalista fez os colegas Julia Duailibi e Octávio Guedes rirem depois de afirmar que os presidenciáveis, no passado, veladamente se xingavam de “filhos da puta”.

Em outra ocasião, em 2021, surpreendeu os integrantes do Estúdio i ao latir ao vivo.

Jornalista Valdo Cruz latiu ao vivo | Foto: Reprodução/IT/valdocruz

Tratava-se de uma reportagem sobre a cadela Margaux, que havia sido convocada para reforçar a segurança do Congresso Nacional. Valdo brincou que estava endereçando uma pergunta ao animal, ao emitir latidos.

Valdo Cruz participa do programa matinal no estúdio do Distrito Federal. Sua função é comentar os bastidores da política.

