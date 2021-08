Comércio paulista pode funcionar até a meia-noite a partir deste domingo

O comércio do Estado de São Paulo está autorizado a ampliar seu horário de funcionamento a partir deste domingo, 1º. A entrada de clientes nos shoppings, galerias e lojas de rua está liberada até as 23h, e o atendimento deve ser interrompido à meia-noite. O limite também é aplicado a bares e restaurantes, estabelecimentos que antes podiam ficar abertos entre 6h e 23h. Todas as atividades devem atender a protocolos setoriais previstos no Plano SP. O toque de recolher está suspenso.

O rodízio de veículos volta ao horário de funcionamento normal, das 7h às 10h e das 17h às 20h. A nova flexibilização vai até 16 de agosto, um dia antes da data em que o governo estadual pretende acabar com as restrições de horários.

Seguem liberadas as celebrações individuais e coletivas em espaços religiosos, condicionadas ao cumprimento de regras de higiene e distanciamento social.

As proibições estaduais continuam para eventos com aglomerações — casas noturnas, shows de médio e grande porte, competições esportivas com público, entre outros. A reabertura está condicionada aos resultados de eventos-testes sob supervisão das autoridades de saúde e averiguação pelo Centro de Contingência do Coronavírus.