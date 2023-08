Como é o prédio de luxo que pode ser demolido em São Paulo

Localizado em um bairro nobre de São Paulo, o prédio de luxo St. Barths, na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, pode ser demolido.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) pediu a demolição, porque o prédio foi construído sem alvará. A promotoria entendeu que a obra, localizada no bairro paulistano do Itaim Bibi, causou danos coletivos, sociais, urbanísticos e ambientais.

O prédio de luxo em São Paulo que o MPSP quer que seja demolido

Projeto do prédio de luxo St. Barths | Foto: Reprodução/ William Simonato Arquitetura

Com 14.521 metros quadrados de área construída, o prédio de luxo St. Barths fica na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, número 1.246. O projeto arquitetônico é de 2015 e foi assinado por William Simonato.

O condomínio tem 20 apartamentos distribuídos em por uma única torre. Cada apartamento ocupa um andar inteiro. A construtora divulga que são dois tipos de apartamentos:

um de 382 metros quadrados, com cinco vagas na garagem; e

um duplex, de 739 metros quadrados, com oito vagas na garagem.

O projeto do prédio também prevê uma piscina climatizada. Além disso, o local conta com salão de festas, academia e salas de massagem e pilates, conforme sites especializados no ramo imobiliário.

Os proprietários também teriam direito a espaços para carros de visitantes: o prédio tem 14 vagas extras. Há ainda um depósito privativo para cada apartamento. A construtora São José também tem outros prédios de luxo em áreas nobres da cidade de São Paulo.

A construtora São José assumiu a culpa pela irregularidade da construção. Porém, negou ter agido com objetivo de desobedecer à lei. A empresa afirmou sofrer com prejuízos com o empreendimento imobiliário, pois nenhum apartamento foi vendido.

O MPSP entrou com uma ação civil pública contra o prédio. Os promotores querem que a empresa pague o dobro do valor dos metros quadrados da construção. A multa totaliza R$ 479,89 milhões.