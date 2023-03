Como vai ser a nova carteira de identidade

O prazo original para começar a confeccionar a CIN terminaria na próxima segunda-feira 6, mas 18 Estados ainda não conseguiram se adequar. | Foto: Reprodução/ Secretaria de Modernização do Estado da Presidência

O governo federal prorrogou o prazo para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), até 6 de novembro de 2023. O decreto foi publicado na sexta-feira 3 e dá mais tempo para que os Estados se adaptem à nova carteira, que substituirá o RG estadual.

O prazo original para começar a confeccionar a CIN terminaria na próxima segunda-feira 6, mas 18 Estados ainda não conseguiram se adequar. A Polícia Civil de São Paulo informou que o Estado ainda encontra dificuldades para integrar o sistema estadual ao federal.

Já estão emitindo a nova carteira Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Pernambuco, Acre, Piauí e Distrito Federal.

A Carteira de Identidade Nacional contém informações pessoais do cidadão, como nome, filiação, data de nascimento, foto, impressão digital, além de um QR Code para verificação da autenticidade. A CIN também pode ser utilizada em algumas viagens internacionais, permitindo a entrada em países do Mercosul com mais facilidade.

O novo documento dispensa o número da atual carteira de identidade, o Registro Geral – RG, que é emitida pelos Estados. Já o CPF faz parte de um banco de dados nacional.

A CIN pode ser emitida tanto para maiores quanto para menores de idade e é válido em todo território nacional. A ideia é que a CIN facilite a vida dos brasileiros, oferecendo uma identificação mais moderna e segura.