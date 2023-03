Morre o cartunista Paulo Caruso, aos 73 anos

O cartunista Paulo Caruso morreu neste sábado, 4, aos 73 anos, em São Paulo. Entre outros trabalhos, o artista era conhecido por fazer caricaturas no programa Roda Viva, da TV Cultura. Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, no centro da capital. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Ilustrador, chargista e músico, Paulo José Hespanha Caruso, o Paulo Caruso, nasceu na capital paulista em 6 de dezembro de 1949. É irmão gêmeo de Chico Caruso, também cartunista.

Cursou arquitetura na Universidade de São Paulo no início dos anos 1970, mas não exerceu a profissão. Paulo Caruso começou a vida profissional no Diário Popular no fim da década de 1960 e também colaborou com os jornais Folha de S.Paulo e Movimento.

Nos anos 1970, foi para O Pasquim, ao lado de Millôr Fernandes (1923-2012), Jaguar e Ziraldo. A partir de 1988, publicou, na revista Istoé, a coluna de humor Avenida Brasil, com textos de humor retratando vários momentos da história política do país.