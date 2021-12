Confira as estreias da HBO e Disney de janeiro

Foto: Divulgação do filme The Matrix Resurrections

O início do ano que vem vai começar cheio de novidades nos streamings da HBO e Disney. Confira as melhores indicações na nossa lista.

HBO Max

Filmes

The Matrix Resurrections: o novo filme da saga estreou no dia 22 de dezembro nos cinemas e chega à HBO no dia 20 de janeiro. Nessa nova produção, Neo (Keanu Reeves) vai descobrir novamente do que é feita a sua realidade.

Harry Potter – De Volta a Hogwarts: os protagonistas da saga Harry Potter se reuniram para relembrar momentos importantes dos filmes. A produção especial em comemoração aos 20 anos da estreia do primeiro longa estreia no dia 1º de janeiro.

Séries

Peacemaker: a primeira temporada da série do super-herói da DC estreia na primeira quinzena de janeiro. O piloto vai contar um pouco sobre as origens do personagem.

A Idade Dourada: o drama se passa no fim do século 19 e se concentra na história da jovem Marian Brook. Ela se muda para a casa dos tios em Nova Iorque com a missão de se infiltrar no grupo vizinho dominado pelo magnata de trens George Russell. Estreia no final de janeiro.

Euphoria: A história de um grupo de estudantes ricas que estão envolvidas com romances, mídia social e drogas. A segunda temporada começa no dia 09 de janeiro.

Disney+

Filmes

A Era do Gelo – As Aventuras de Buck Wild: um dos personagens mais marcantes do filme a Era do Gelo 4, Buck ganhou uma produção original, que estreia no final do mês que vem.

Eternos: conta a história de uma raça de seres imortais e poderosos que viveram na Terra por milhares de anos para proteger seus habitantes contra os malignos Deviants. A produção chega à Disney no dia 12 de janeiro.

Chichén Itzá – A Lenda da Caverna: O documentário fala sobre uma caverna cheia de artefatos intocados localizada na Península de Yucatán, no México. Estreia na primeira quinzena do mês no streaming.

Séries

O Livro de Boba Fett: a partir de janeiro, toda quarta-feira a Disney vai liberar um episódio novo da história do caçador de recompensas Boba Fett e sua parceira, a mercenária Fennec Shand.

Mundo Secreto dos Ursos Polares: A primeira temporada da série vai acompanhar a jornada de uma mãe urso polar e seus filhotes ao saírem da toca pela primeira vez. A produção estreia no início do mês.

A Casa da Raven: conta as aventuras de duas amigas, mães solteiras, ao criarem seus filhos. A quarta temporada da produção chega no dia 12 de janeiro.