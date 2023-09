Conheça 6 franquias baratas que custam menos do que um iPhone 15

Recentemente, a Apple lançou o seu novo smartphone, o iPhone 15, cuja versão mais cara, com tela de 6,7 polegadas e armazenamento de 1tb, vai custar R$ 13.999. Alguns empreendedores, porém, podem se deparar com a seguinte questão: comprar um iPhone ou investir em franquias baratas?

As microfranquias — ou franquias baratas — são aqueles modelos de negócios que exigem um investimento inicial total de até R$ 135 mil, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Porém, algumas marcas oferecem investimentos mais baratos, nos quais o franqueado pode trabalhar em home office. O resultado, no entanto, está atrelado ao trabalho feito — o retorno não é garantido.

Confira 6 franquias baratas que custam menos do que o iPhone 15:

1. Dot Bank

A franquia Dot Bank é um banco digital com foco em negócios, com ofertas de pagamentos e recebimentos. A plataforma da franquia oferece ao público produtos do âmbito do varejo, que atendem principalmente empresas com alto volume de emissão de boletos bancários. O empreendimento custa menos do que um iPhone.

Ano de fundação / Início da franquia: 2019/2019

2019/2019 Quantidade atual de unidades abertas: 8

8 Investimento inicial total: entre R$ 2.320 e R$ 7 mil (de acordo com o formato)

entre R$ 2.320 e R$ 7 mil (de acordo com o formato) Retorno previsto do investimento: 3 a 12 meses

2. Gigatron Franchising

Voltada para a venda de softwares, a Gigatron é uma marca de tecnologia da informação. O produto próprio da empresa, Software de Gestão Giga ERP, foi o responsável pelo impulsionamento da marca no setor de franchising, em 2012. A rede de franquias atua também no formato home office com três modelos de negócios: Plano Habitacional — para cidades de até 100 mil habitantes —, Cloud — formato que contempla várias soluções em nuvem — e Software Premium — um modelo completo de software.

Ano de fundação / Início da franquia: 1998/2012

1998/2012 Quantidade atual de unidades abertas: 75

75 Investimento inicial total: R$ 2,5 mil (Plano habitacional), R$ 10,5 mil (Cloud) e R$ 20,5 mil (Software premium).

R$ 2,5 mil (Plano habitacional), R$ 10,5 mil (Cloud) e R$ 20,5 mil (Software premium). Retorno previsto do investimento: 1 a 12 meses

3. DryWash

O empreendimento é voltado para os serviços de limpeza, conservação e estética automotiva. No formato home based, o franqueado atua em condomínios e empresas, por meio do serviço de delivery.

Ano de fundação / Início da franquia: 1995/1998

1995/1998 Quantidade atual de unidades abertas: 140

140 Investimento inicial total: a partir de R$ 4.175

a partir de R$ 4.175 Retorno previsto do investimento: 1 a 3 meses

A maioria das franquias admite a modalidade home office. Foto de Microsoft 365 na Unsplash | Reprodução

4. Mr. Fit

Com mais de 500 unidades espalhadas pelo Brasil, Mr. Fit é uma rede de fast-food de alimentação saudável. A franquia oferece para os clientes pratos como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais; um cardápio low carb — com redução dos carboidratos — também está incluído.

Ano de fundação / Início da franquia: 2013/2013

2013/2013 Quantidade atual de lojas abertas: 519

519 Investimento inicial total: a partir de R$ 4.520

a partir de R$ 4.520 Retorno previsto do investimento: 4 a 8 meses

5. Mazze

Mazze é uma marca de franquias especializada em venda de joias online. O franqueado pode administrar um site próprio para vender peças como anéis, pulseiras, correntes, brincos e pingentes.

Ano de fundação / Início da franquia: 2014/2019

2014/2019 Quantidade atual de lojas abertas: 59

59 Investimento inicial total: a partir de R$ 9 mil

a partir de R$ 9 mil Retorno previsto do investimento: 12 a 24 meses

6. Tz Viagens

A Tz Viagens é uma empresa de agência de viagens e intercâmbio que apresenta o diferencial de atendimento online — mas também admite o presencial. Com a venda de pacotes, o franqueado pode trabalhar em home office.