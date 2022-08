As quatro palavras-chave da contrainteligência

O comandante Luís Fernando Baptistella explica como funciona o sistema de inteligência e contrainteligência do Estado brasileiro

Em entrevista ao OesteCast, o comandante Luís Fernando Baptistella, ex-oficial da Marinha brasileira, analisou o trabalho de contrainteligência, sua especialidade. “A contrainteligência, numa definição clássica que a gente tem na nossa literatura, como a Abin e o Plano de Inteligência que o Brasil tem, aprovado por decreto presidencial, se destina a preservar os conhecimentos dentro do Estado brasileiro e de interesse da sociedade no que concerne a prevenir, obstruir, detectar e neutralizar”.

O comandante Baptistella hoje trabalha no setor privado como CEO da Bravus Consultoria. Assista ao episódio completo no canal da Oeste no YouTube.

